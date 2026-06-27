«Филадельфия» выбрала россиянина Максима Соколовского под 27-м номером драфта НХЛ

«Филадельфия Флайерз» выбрала защитника Максима Соколовского под 27-м общим номером на драфте НХЛ-2026.

Соколовский родился в Петропавловске (Казахстан). Последний сезон 18-летний хоккеист провёл в составе «Лондон Найтс» из Хоккейной лиги Онтарио (OHL), где в 44 матчах набрал 8 (2+6) очков, а также заработал 49 штрафных минут.

Защитник обладает внушительными габаритами — 203 см роста и 109 кг веса.

Следующий сезон Соколовский проведёт в составе команды Университета штата Мэн, выступающей в NCAA.

64-й драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр».

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