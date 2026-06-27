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Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал обмен Валерия Ничушкина

Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал обмен Валерия Ничушкина
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался после обмена российского нападающего Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш».

«Это игрок, который стабильно забивает более 20 голов за сезон и очень хорошо катается. Мы говорили о том, что хотим добавить нашей команде скорости, а он ещё и обладает отличными габаритами. В «Колорадо» Валерий первым выходил на лёд при игре в меньшинстве и играл во второй бригаде большинства. Мы считаем, что это очень серьёзное усиление для нашей команды», — приводит слова Уодделла сайт НХЛ.

Ранее «Коламбус» выменял 30-летнего россиянина у «Колорадо». Взамен «Эвеланш» получили выбор второго раунда драфта НХЛ-2026, третьего раунда драфта-2027 и пятого раунда драфта-2028.

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