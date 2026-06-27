Генменеджер «Коламбуса» прокомментировал обмен Валерия Ничушкина

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался после обмена российского нападающего Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш».

«Это игрок, который стабильно забивает более 20 голов за сезон и очень хорошо катается. Мы говорили о том, что хотим добавить нашей команде скорости, а он ещё и обладает отличными габаритами. В «Колорадо» Валерий первым выходил на лёд при игре в меньшинстве и играл во второй бригаде большинства. Мы считаем, что это очень серьёзное усиление для нашей команды», — приводит слова Уодделла сайт НХЛ.

Ранее «Коламбус» выменял 30-летнего россиянина у «Колорадо». Взамен «Эвеланш» получили выбор второго раунда драфта НХЛ-2026, третьего раунда драфта-2027 и пятого раунда драфта-2028.

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ