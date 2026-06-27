Итоги первого раунда драфта НХЛ-2026

В Баффало завершился первый раунд 64-го драфта НХЛ. Первым номером драфта «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал канадского нападающего Гэвина Маккенну, который считался главным проспектом нынешнего года.
По итогам первого раунда были выбраны три российских хоккеиста. Под 20-м «Баффало Сэйбрз» выбрал форварда Илью Морозова, под 26-м «Монреаль Канадиенс» остановил выбор на Глебе Пугачёве, а под 27-м «Филадельфия Флайерз» выбрала защитника Максима Соколовского.
Кроме того, историческое достижение установил латвийский защитник Альбертс Смитс. «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал его под пятым номером, что стало самым высоким выбором в истории Латвии на драфтах НХЛ.
Все выборы первого раунда драфта НХЛ-2026:
- Гэвин Маккенна («Торонто») — нападающий;
- Ивар Стенберг («Сан-Хосе») — нападающий;
- Калеб Малхотра («Ванкувер») — нападающий;
- Дексон Рудольф («Баффало») — защитник;
- Альбертс Смитс («Нью-Йорк Рейнджерс») — защитник;
- Карсон Карелс («Калгари») — защитник;
- Чейз Рид («Сиэтл») — защитник;
- Вигго Бьёрк («Виннипег») — нападающий;
- Китон Верхоф («Сан-Хосе») — защитник;
- Уайатт Каллен («Нэшвилл») — нападающий;
- Тайнен Лоуренс («Сент-Луис») — нападающий;
- Александер Комманд («Нью-Джерси») — нападающий;
- Мальте Густафссон («Нью-Йорк Айлендерс») — защитник;
- Оскар Хемминг («Коламбус») — нападающий;
- Никита Клепов («Анахайм») — нападающий;
- Мэддокс Дажене («Сент-Луис») — нападающий;
- Итан Белхтц («Юта») — нападающий;
- Оливер Суванто («Вашингтон») — нападающий;
- Элтон Херманссон («Лос-Анджелес») — нападающий;
- Илья Морозов («Баффало») — нападающий;
- Райан Лин («Сан-Хосе») — защитник;
- Лиам Рак («Питтсбург») — нападающий;
- Джей Пи Хёрлберт («Детройт») — нападающий;
- Адам Новотны («Ванкувер») — нападающий;
- Йонас Лагербер Оэн («Оттава») — нападающий;
- Глеб Пугачёв («Монреаль») — нападающий;
- Максим Соколовский («Филадельфия») — защитник;
- Маркус Нордмарк («Анахайм») — нападающий;
- Юхо Пиипаринен («Вегас») — защитник;
- Джек Хекстолл («Калгари») — нападающий;
- Томми Блайл («Нэшвилл») — защитник;
- Джексон Кавер («Оттава») — нападающий.
64-й драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр». Во второй день мероприятия состоятся раунды со второго по седьмой.
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