Итоги первого раунда драфта НХЛ-2026

В Баффало завершился первый раунд 64-го драфта НХЛ. Первым номером драфта «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал канадского нападающего Гэвина Маккенну, который считался главным проспектом нынешнего года.

По итогам первого раунда были выбраны три российских хоккеиста. Под 20-м «Баффало Сэйбрз» выбрал форварда Илью Морозова, под 26-м «Монреаль Канадиенс» остановил выбор на Глебе Пугачёве, а под 27-м «Филадельфия Флайерз» выбрала защитника Максима Соколовского.

Кроме того, историческое достижение установил латвийский защитник Альбертс Смитс. «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал его под пятым номером, что стало самым высоким выбором в истории Латвии на драфтах НХЛ.

Все выборы первого раунда драфта НХЛ-2026:

Гэвин Маккенна («Торонто») — нападающий; Ивар Стенберг («Сан-Хосе») — нападающий; Калеб Малхотра («Ванкувер») — нападающий; Дексон Рудольф («Баффало») — защитник; Альбертс Смитс («Нью-Йорк Рейнджерс») — защитник; Карсон Карелс («Калгари») — защитник; Чейз Рид («Сиэтл») — защитник; Вигго Бьёрк («Виннипег») — нападающий; Китон Верхоф («Сан-Хосе») — защитник; Уайатт Каллен («Нэшвилл») — нападающий; Тайнен Лоуренс («Сент-Луис») — нападающий; Александер Комманд («Нью-Джерси») — нападающий; Мальте Густафссон («Нью-Йорк Айлендерс») — защитник; Оскар Хемминг («Коламбус») — нападающий; Никита Клепов («Анахайм») — нападающий; Мэддокс Дажене («Сент-Луис») — нападающий; Итан Белхтц («Юта») — нападающий; Оливер Суванто («Вашингтон») — нападающий; Элтон Херманссон («Лос-Анджелес») — нападающий; Илья Морозов («Баффало») — нападающий; Райан Лин («Сан-Хосе») — защитник; Лиам Рак («Питтсбург») — нападающий; Джей Пи Хёрлберт («Детройт») — нападающий; Адам Новотны («Ванкувер») — нападающий; Йонас Лагербер Оэн («Оттава») — нападающий; Глеб Пугачёв («Монреаль») — нападающий; Максим Соколовский («Филадельфия») — защитник; Маркус Нордмарк («Анахайм») — нападающий; Юхо Пиипаринен («Вегас») — защитник; Джек Хекстолл («Калгари») — нападающий; Томми Блайл («Нэшвилл») — защитник; Джексон Кавер («Оттава») — нападающий.

64-й драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр». Во второй день мероприятия состоятся раунды со второго по седьмой.

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