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Итоги первого раунда драфта НХЛ-2026

Итоги первого раунда драфта НХЛ-2026
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В Баффало завершился первый раунд 64-го драфта НХЛ. Первым номером драфта «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал канадского нападающего Гэвина Маккенну, который считался главным проспектом нынешнего года.

По итогам первого раунда были выбраны три российских хоккеиста. Под 20-м «Баффало Сэйбрз» выбрал форварда Илью Морозова, под 26-м «Монреаль Канадиенс» остановил выбор на Глебе Пугачёве, а под 27-м «Филадельфия Флайерз» выбрала защитника Максима Соколовского.

Кроме того, историческое достижение установил латвийский защитник Альбертс Смитс. «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал его под пятым номером, что стало самым высоким выбором в истории Латвии на драфтах НХЛ.

Все выборы первого раунда драфта НХЛ-2026:

  1. Гэвин Маккенна («Торонто») — нападающий;
  2. Ивар Стенберг («Сан-Хосе») — нападающий;
  3. Калеб Малхотра («Ванкувер») — нападающий;
  4. Дексон Рудольф («Баффало») — защитник;
  5. Альбертс Смитс («Нью-Йорк Рейнджерс») — защитник;
  6. Карсон Карелс («Калгари») — защитник;
  7. Чейз Рид («Сиэтл») — защитник;
  8. Вигго Бьёрк («Виннипег») — нападающий;
  9. Китон Верхоф («Сан-Хосе») — защитник;
  10. Уайатт Каллен («Нэшвилл») — нападающий;
  11. Тайнен Лоуренс («Сент-Луис») — нападающий;
  12. Александер Комманд («Нью-Джерси») — нападающий;
  13. Мальте Густафссон («Нью-Йорк Айлендерс») — защитник;
  14. Оскар Хемминг («Коламбус») — нападающий;
  15. Никита Клепов («Анахайм») — нападающий;
  16. Мэддокс Дажене («Сент-Луис») — нападающий;
  17. Итан Белхтц («Юта») — нападающий;
  18. Оливер Суванто («Вашингтон») — нападающий;
  19. Элтон Херманссон («Лос-Анджелес») — нападающий;
  20. Илья Морозов («Баффало») — нападающий;
  21. Райан Лин («Сан-Хосе») — защитник;
  22. Лиам Рак («Питтсбург») — нападающий;
  23. Джей Пи Хёрлберт («Детройт») — нападающий;
  24. Адам Новотны («Ванкувер») — нападающий;
  25. Йонас Лагербер Оэн («Оттава») — нападающий;
  26. Глеб Пугачёв («Монреаль») — нападающий;
  27. Максим Соколовский («Филадельфия») — защитник;
  28. Маркус Нордмарк («Анахайм») — нападающий;
  29. Юхо Пиипаринен («Вегас») — защитник;
  30. Джек Хекстолл («Калгари») — нападающий;
  31. Томми Блайл («Нэшвилл») — защитник;
  32. Джексон Кавер («Оттава») — нападающий.

64-й драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр». Во второй день мероприятия состоятся раунды со второго по седьмой.

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