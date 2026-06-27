В первом раунде драфта НХЛ-2026 были выбраны трое россиян

В Баффало завершился первый раунд 64-го драфта НХЛ, по итогам которого клубы лиги выбрали сразу трёх российских хоккеистов.

Первым из россиян был выбран нападающий Илья Морозов. «Баффало Сэйбрз» задрафтовал форварда под 20-м общим номером.

Под 26-м номером «Монреаль Канадиенс» выбрал нападающего Глеба Пугачёва. 18-летний хоккеист является воспитанником казахстанского хоккея, однако позже переехал в Россию, где выступал за систему нижегородского «Торпедо».

Сразу следом, под 27-м номером, «Филадельфия Флайерз» выбрала защитника Максима Соколовского. Уроженец Петропавловска (Казахстан) в минувшем сезоне выступал за «Лондон Найтс» в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), а следующий сезон проведёт в NCAA в составе команды Университета штата Мэн.

64-й драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр». Во второй день состоятся раунды со второго по седьмой.

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