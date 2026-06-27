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«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Кларком на общую сумму $ 37 млн

«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Кларком на общую сумму $ 37 млн
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Пресс-служба «Лос-Анджелес Кингз» объявила о новом контракте с защитником Брандтом Кларком. 23-летний канадец получил соглашение на пять лет с кэпхитом $ 7,4 млн. У него истекал срок действия контракта новичка.

В минувшем сезоне Кларк провёл за «королей» в регулярке НХЛ 82 матча, где набрал 40 (8+32) очков при показателе полезности «+11» и 63 минутах штрафа. В четырёх играх Кубка Стэнли — 2026 он набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5».

Ранее Питер Лавиолетт после назначения главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» рассказал, что будет прививать команде атакующий стиль игры, который считает актуальным.

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