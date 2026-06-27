Билл Герин из «Миннесоты» признан лучшим генеральным менеджером сезона НХЛ

Билл Герин из «Миннесоты Уайлд» признан лучшим генеральным менеджером в сезоне НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Победитель был определён путём голосования, которое проводилось среди генменеджеров клубов, а также группы руководителей лиги и представителей медиа после завершения первого раунда плей-офф.

Герин набрал 131 балл (14 первых мест) и опередил Криса Макфарланда (123 балла, 20 первых мест), который в межсезонье сменил «Колорадо Эвеланш» на «Нэшвилл Предаторз». Третье место занял Пэт Вербик из «Анахайм Дакс» (29 баллов, два первых места).

Отметим, что Герин также был генеральным менеджером сборной США на Олимпиаде-2026, выигравшей золотые медали.