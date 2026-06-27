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«Питтсбург» сделал квалификационные предложения Чинахову и Алексееву

«Питтсбург» сделал квалификационные предложения Чинахову и Алексееву
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«Питтсбург Пингвинз» направил квалификационные предложения нескольким ограниченно свободным агентам, сообщает Yahoo Sports.

Президент и генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас подтвердил, что команда сделала квалификационные предложения Егору Чинахову, Артуру Шилову, Вилле Койвунену, Александру Алексееву, Йоэлю Бломквисту и Хендриксу Лапьеру.

Чинахов забил 18 голов и набрал 36 очков в 43 играх после обмена из «Коламбус Блю Джекетс». Он завершил сезон с 21 голом и 42 очками в 72 играх.

Как сообщает Yahoo Sports, Алексеев с большой долей вероятности не будет играть в Северной Америке, но «Питтсбург» всё равно решил сделать ему квалификационное предложение.

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