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«Анахайм» обменял форварда Мактавиша в «Сент-Луис»

«Анахайм» обменял форварда Мактавиша в «Сент-Луис»
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«Анахайм Дакс» обменял форварда Мэйсона Мактавиша в «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов». «Утки» получили два драфт-пика первого раунда 2026 года – общие 15-й (изначально принадлежал «Детройт Ред Уингз») и 29-й (изначально принадлежал «Колорадо Эвеланш»).

23-летний Мактавиш был выбран «Анахаймом» под общим третьим номером на драфте НХЛ — 2021.

В минувшем регулярном чемпионате Мактавиш провёл 75 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами. В плей-офф на его счету 6 (1+5) очков в 10 играх.

Ранее инсайдер НХЛ Кевин Уикс на своей странице высказался о возможном будущем игрока обороны «Анахайм Дакс» Радко Гудаса.

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