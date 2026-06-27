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Нападающий «Каролины» Джарвис пропустит до полугода после операции на плече

Нападающий «Каролины» Джарвис пропустит до полугода после операции на плече
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски сообщил, что 24-летний форвард команды Сет Джарвис перенёс операцию на плече и пропустит от четырёх до шести месяцев.

«Если бы мы плохо сыграли в плей-офф в 2025 году, он сделал бы это раньше. Но мы прошли достаточно далеко, и он не хотел пропускать большую часть следующего сезона. В этом году мы зашли ещё дальше, но в какой-то момент операцию нужно было сделать. Нельзя ограничивать себя всю оставшуюся карьеру», – цитирует Тулски Sportsnet.

В прошлом сезоне НХЛ на счету Джарвиса 66 (32+34) очков за 71 игру в регулярном чемпионате, а также 11 (4+7) очков в 19 матчах Кубка Стэнли.

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