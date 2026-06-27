В «Каролине» отреагировали на слухи про возможный обмен Александра Никишина

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски прокомментировал слухи о возможном обмене российского защитника Александра Никишина.

«Никишин был важной частью команды в прошлом сезоне и может остаться ею и в будущем», – приводит слова Тулски сайт НХЛ.

Отметим, что ранее Даррен Дрегер рассказал о большом интересе команд лиги к Александру Никишину, у которого контракт с «Каролиной» истекает 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне в активе Никишина 33 (11+22) очка в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 1 (0+1) очко в 17 играх.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли заявил, что «Каролина Харрикейнз» сделала предложение «Виннипег Джетс» по возможному обмену голкипера Коннора Хеллебайка. «Ураганы» предложили Александра Никишина и выбор в первом раунде драфта.