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Леонид Вайсфельд назвал самые сильные качества Александра Радулова

Леонид Вайсфельд назвал самые сильные качества Александра Радулова
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о качествах, отличающих форварда «Локомотива» Александра Радулова от других хоккеистов.

«Самые сильные качества Радулова — нереальные характер и работоспособность. Это его отличает от других, хотя у него и остальные компоненты на высоком уровне. С такой работоспособностью вообще хоккеистов не знаю, она запредельная. В России таких не помню, чтобы ещё она сочеталась с мастерством. Вызывает уважение, что он демонстрирует это в таком возрасте.

Талантливых людей много, хватает физически одарённых, но если они над собой не работают, не совершенствуются, то не достигнут такого уровня. Чтобы достичь таких высот, нужен комплекс факторов. Подходящее слово для игры Радулова — страсть.

У скаутов в ходу сравнение хоккеистов. Кто-то не знает игрока, но может назвать фамилию похожего на него, тогда становится понятно. Если бы меня спросили: «Радулов — это как кто?», я бы не смог кого-то назвать. Не знаю хоккеистов с такой страстью. И она сохраняется в 40 лет, как была в 18. Вызывает колоссальное уважение. Радулов уже вписал себя в историю российского хоккея», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

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