«Вашингтон» интересуется нападающим «Коламбуса» Дженнером — Уикс

Инсайдер НХЛ Кевин Уикс заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» заинтересован в подписании контракта с 33-летним форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Буном Дженнером, который станет свободным агентом 1 июля.

«У них ещё есть хороший запас под потолком зарплат. Я слышал, что «Вашингтон» претендует на Дженнера. Интересно посмотреть, что предпримут «Кэпиталз», продолжая перестраивать команду», – заявил Уикс в эфире ESPN.

В прошлом сезоне Дженнер провёл 67 матчей и набрал 38 (13+25) очков при показателе полезности «+3». По истекающему контракту он получал $ 3,75 млн.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал возможное будущее российского форварда Александра Овечкина.