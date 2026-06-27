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«У нас умеют проводить такие мероприятия». Сушинский — о матче между Россией и США

«У нас умеют проводить такие мероприятия». Сушинский — о матче между Россией и США
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Чемпион мира Максим Сушинский высказался о скором проведении товарищеского хоккейного матча между любительскими командами России и США.

— Как вы относитесь к идее провести немного экспериментальный матч 1 июля?
— Отличная идея, которая, надеюсь, будет отлично организована. У нас умеют проводить такие мероприятия.

— Думаете, проведение матча именно между сборными России и США реально?
— Я думаю, это возможно. Наверное, с нашей стороны не должно возникнуть никаких вопросов и нареканий касательно этой идеи. Надо найти точки соприкосновения и договориться, наша сторона точно не будет против, необходимо только согласовать формат, — приводит слова Сушинского LiveResult.

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