Щитов: у Ничушкина серьёзный характер, он может набирать ещё больше очков в НХЛ

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался об игре форварда Валерия Ничушкина, который недавно перешёл из «Колорадо Эвелнш» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Ничушкин — классный и габаритный хоккеист. У него были определённые трудности, но он здорово выступал в «Колорадо». У Ничушкина серьёзный характер, если он играет в НХЛ, несмотря ни на что. Мы помним, что у него не всё гладко складывалось.

Интересный шаг сделал генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик, когда отдал Ничушкину 13-й номер, под которым в своё время играл Валерий Каменский. Это замотивировало, он заиграл на другом уровне. Классный хоккеист. Он может набирать ещё больше очков, если его обойдут стороной травмы. Наши болельщики помнят Ничушкина», — цитирует Щитова «Советский спорт».