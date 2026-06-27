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Александр Овечкин может посетить финал чемпионата мира по футболу — источник

Александр Овечкин может посетить финал чемпионата мира по футболу — источник
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Финал ЧМ-2026 пройдет пройдёт 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). По информации источника, Овечкин в июле планирует прилететь в США. Ранее он был заявлен в качестве участника Fanatics Fest, который пройдёт 18 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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