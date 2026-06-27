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«На норвежской родине на бедолагу уже вылили ведро помоев». Кожевников — о Хёукеланне

«На норвежской родине на бедолагу уже вылили ведро помоев». Кожевников — о Хёукеланне
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о переходе норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна в «Трактор».

— Парень рисковый, нам надо его поддержать. Тем более что на норвежской родине на бедолагу уже вылили ведро помоев и исключили из национальной сборной.

Уникальные ребята эти западники – мешают политику со спортом и при этом говорят о какой-то демократии. Или клоуны, или негодяи! А скорее всего — и то и другое (смеётся).

— Сильный ход «Трактора», всё-таки речь о лучшем вратаре последнего чемпионата мира?
— А кто вам сказал, что это сильный ход? Сильные ходы совершают в двухстах километрах от Челябинска – в Магнитогорске, где воспитывают своих молодых вратарей и работают на своё будущее. Только за последние два-три года в «Металлурге» появились Набоков и Смолин, теперь жду мощного захода от талантливого Заврагина.

Странно, что «Трактор» в последние годы не идёт этим путём. Хотя на Урале всегда славилась прежде всего челябинская вратарская школа. Сережа Мыльников, Тыжа (Александр Тыжных) – Челябинск воспитывал голкиперов мирового уровня, чемпионов!

Что происходит в последние годы в «Тракторе» — загадка. Сначала привезли «мышелова» Дригера, над которым смеялась вся лига. Потом начали тусовать вратарей – и оказались у разбитого корыта. И вот теперь были вынуждены искать вратаря аж в Норвегии, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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