Генменеджер «Торонто» высказался о выборе Маккенны под первым номером драфта НХЛ — 2026

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка прокомментировал выбор Гэвина Маккенны под первым номером драфта НХЛ — 2026.

«Гэвин – исключительный молодой человек с огромным талантом и сильным характером. У нас была возможность познакомиться с ним и его семьёй. Каждое взаимодействие укрепляло нашу веру в него как в игрока и как в человека. Мы очень рады приветствовать его в «Торонто», – приводит слова Чайки сайт НХЛ.

Маккенне 18 лет. Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.