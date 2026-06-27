«Меня тошнит от одного его вида и от того, что я слышу». Коммодор — о Майке Бэбкоке

Бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор раскритиковал назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера «Эдмонтон Ойлерз».

«Что касается Майка Бэбкока, то меня тошнит от одного его вида и от того, что я слышу. Люди, которые считают, что он может измениться, правы. Только он изменился в худшую сторону. Я буквально уверен, что этот парень стал ещё хуже. Он стал ещё более дерзким и высокомерным. В нём нет ни намека на ответственность, совсем нет.

Его нужно обследовать. В конце концов, он будет издеваться над людьми и злоупотреблять властью, будет ужасно с ними обращаться. Если бы я был родителем парня, которого задрафтуют в «Эдмонтон», я бы очень, очень переживал», — заявил Коммодор в подкасте Daily Faceoff.