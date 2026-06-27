Черкас: если бы у Овечкина был лишний вес, он бы не доиграл до 40 лет

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном лишнем весе форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Сезон в Национальной хоккейной лиге начинается поздно. Поэтому, я считаю, если даже Овечкин позволил себе расслабиться этим летом, у него абсолютно достаточно времени привести себя в состояние и в отличную форму. Если бы у Овечкина был лишний вес, поверьте мне, он бы до 40 лет не доиграл», — приводит слова Черкаса «Сила спорта».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.