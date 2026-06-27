«К его работе отношусь с юмором». Кожевников — о генменеджере «Трактора» Волкове

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о работе генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова.

— С чем связываете прошлогодний спад «Трактора»?

— Я так понимаю, что руководство региона до сих пор продолжает верить в генменеджера Алексея Волкова. Но я к его работе отношусь с юмором – и не только потому, что он бывший вратарь.

Волков должен был ответить ещё тогда, когда убежал приглашённый им Гру. Потом дали несколько месяцев Корешкову – и сами же его бросили. Теперь где-то откопали ещё одного загадочного североамериканца по фамилии Гордон. С какой стати на него делается ставка, зачем?

Запомнил Волкова ещё со времен «Авангарда», когда он не дал работать тренеру Рябыкину. Бесперспективная и вредная политика – пускать в расход своих и молиться на иностранцев. Тем более в Челябинске, где такие мощные хоккейные традиции.

Поэтому не нужно удивляться, что с такой политикой своей молодёжи в «Тракторе» совсем мало, а в ход идут временщики – североамериканцы, норвежцы и так далее по списку. Сжигаются бюджеты, личный непрофессионализм прикрывается зарубежными фамилиями, а толку для челябинского хоккея — ноль, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.