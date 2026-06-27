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15 игроков не из Северной Америки выбраны на старте драфта НХЛ — 3-й результат в истории

15 игроков не из Северной Америки выбраны на старте драфта НХЛ — 3-й результат в истории
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В Баффало прошёл первый раунд драфта НХЛ — 2026. 15 из 32 выбранных хоккеистов родились за пределами Северной Америки. Это повторение третьего результата в истории лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Рекорд был установлен в 2022 году (17 человек), второе место у 2000-го (16).

В этом году были выбраны семь шведов, три россиянина, три финна и по одному представителю Чехии и Латвии. В первом раунде также были закреплены права на 11 канадцев и на 6 американцев.

Напомним, под первым общим номером драфта был выбран нападающий Гэвин Маккенна канадским «Торонто Мэйпл Лифс». Под вторым номером оказался Ивар Штенберг, выбранный «Сан-Хосе Шаркс». Третьим был выбран сын нового главного тренера «Ванкувер Кэнакс» Калеб Малхотра.

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