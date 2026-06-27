«Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Данилой Квартальновым, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Воспитанник воскресенского хоккея сыграл 243 матча в КХЛ. Выступал за ЦСКА, СКА, «Витязь», ХК «Сочи», «Спартак», «Нефтехимик» и «Металлург». В составе «сталеваров» стал обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в составе «волков» провёл 44 встречи в регулярном чемпионате, заработав пять очков (0+5).

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги забросил девять шайб и отдал 29 результативных передач с показателем полезности «-21».

Ранее «Адмирал» заключил двусторонний контракт на один сезон с казахстанским нападающим Максимом Мухаметовым.