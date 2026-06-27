Спенсер Карбери рассказал, какую позицию нужно укрепить «Вашингтону» в межсезонье

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился информацией о планах клуба на открытие рынка свободных агентов.

«Одна из наших целей на 1 июля – найти правого защитника. Расмус Сандин, вероятно, пропустит первую часть сезона, а левый фланг нашей обороны очень хорош», – приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Сандин порвал крестообразные связки колена в апреле и выбыл на срок от 6 до 9 месяцев.

У «Кэпиталс» есть $ 14,3 млн под потолком зарплат на следующий сезон. Неограниченно свободными агентами могут стать форварды Александр Овечкин, Брэндон Дьюхэйм и защитник Тревор ван Римсдайк.

Ранее Спенсер Карбери прокомментировал возможное будущее российского форварда Александра Овечкина.