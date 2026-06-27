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В «Баффало» высказались о выборе россиянина Ильи Морозова на драфте-2026

В «Баффало» высказались о выборе россиянина Ильи Морозова на драфте-2026
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Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал выбор россиянина Ильи Морозова на драфте-2026.

«Я думаю, что он хороший двусторонний форвард. В 17 лет в студенческом хоккее довольно сложно набирать много очков. Он очень ярко начал в студенческом хоккее, но потом немного сбавил. Я поговорил с главным тренером, и он не переставал восхищаться характером Ильи Морозова.

Это довольно впечатляющая история: он приехал из России, почти не говорил по-английски, а теперь учится на отлично. Работает над своей игрой. Его нужно заставлять уходить с катка и из спортзала. Мы видели его тесты, и они впечатляют. Результаты говорят сами за себя, а ведь он только начал. Мы очень, очень рады за него», — цитирует Кекяляйнена сайт НХЛ.

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