Агент Марченко скоро встретится с руководством «Коламбуса», стороны обсудят будущее игрока

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл заявил инсайдеру Джеффу Свободе, что представитель российского форварда Кирилла Марченко хочет встретиться с ним на следующей неделе для обсуждения будущего игрока.

Напомним, контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027. В минувшей регулярке Марченко провёл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встречи и 208 (102+106) очков.

Отметим, что в последнее время появился интерес команд лиги к Марченко. Одной из таких команд является «Монреаль Канадиенс».