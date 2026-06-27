Щитов: не гарантия, что те, кого высоко выбрали на драфте-2026, заиграют в НХЛ

Хоккейный эксперт и бывший игрок ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил выбор трёх россиян в первом раунде драфта НХЛ — 2026.

«Хочется, чтобы у нас было больше первых номеров драфта, чтобы больше ребят выбирали в топ-10 драфта, чтобы больше россиян было выбрано в первом раунде драфта. В следующем году таких ребят будет больше. Следующий год должен быть более насыщенным в плане выборов россиян. Есть куда стремиться.

Сейчас тяжело это сделать, потому что на данный момент у нас нет международных соревнований. Пока что между собой играем – Россия, Беларусь и Казахстан. Но ничего, всякое бывает. Не гарантия, что те, кого высоко выбрали на драфте-2026, заиграют в НХЛ. Может быть, наши ребята, которые ушли ниже, смогут приехать туда в своё время и заиграть на более высоком уровне, нежели те, кого выбрали высоко. Такое тоже может быть», — цитирует Щитова «РБ Спорт».