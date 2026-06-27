«От этого выиграют все». Рыбин — о матче Россия — США с профессиональными хоккеистами

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о возможной организации матча между сборными России и США с профессиональными хоккеистами. Напомним, 1 июля состоится встреча между любителями.

— Допускаете, что после матча 1 июля активизируются переговоры о проведении матча между сборными России и США в классическом формате?

— Нельзя исключать это, ещё пару лет назад о таком развитии событий точно не шло речи, а сейчас мы всё-таки можем обсудить эту перспективу. Вероятность небольшая, но она есть. От этого выиграют все: во-первых, станет понятна реальная сила двух команд. Во-вторых, это может повлиять на наше возвращение с позитивной стороны. В-третьих, все зрители получат хорошее шоу, — цитирует Рыбина LiveResult.