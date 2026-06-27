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«Мечта сбылась». Маккенна — о том, что «Торонто» выбрал его под первым номером на драфте

«Мечта сбылась». Маккенна — о том, что «Торонто» выбрал его под первым номером на драфте
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Нападающий Гэвин Маккенна высказался о том, что «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал его под первым номером на драфте НХЛ 2026 года.

«Это определённо особенный момент. Моя мечта сбылась. Вместе со своей семьй выйти на сцену с Джастином Бибером – это совсем не то, что я представлял себе, когда был ребёнком. Это намного лучше.

Я уже говорил это раньше: считаю, что давление – это привилегия. Когда ты попадаешь в такое окружение фанатов, и у тебя все получается, это лучшее, что может быть. Я уверен в себе и хочу показывать хорошую игру, так что, надеюсь, фанаты полюбят меня, всё пройдет хорошо», – приводит слова Маккенны Daily Faceoff.

Маккене 18 лет. В сезоне-2025/2026 он выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах.

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