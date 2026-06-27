«Сочи» и «Лада» произвели обмен хоккеистами

«Сочи» обменял нападающего Дмитрия Уткина в «Ладу» на защитника Марата Калимуллина. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи».

23-летний форвард в минувшем сезоне провёл 30 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при полезности «-7». Всего в КХЛ на счету Уткина 83 игры и 15 (9+6) очков.

20-летний защитник провёл в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги три матча без набранных очков. В МХЛ на счету Калимуллина 56 игр в минувшем сезоне, в которых он отметился четырьмя заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

В сезоне-2025/2026 «Сочи» занял последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками. «Лада» расположилась на 10-й строчке, набрав 47 очков.