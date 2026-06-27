Так — о переходе в «Вашингтон»: если не можешь кого-то победить, присоединись к ним

Нападающий Алекс Так прокомментировал переход в «Вашингтон Кэпиталз» и вспомнил о финале Кубка Стэнли — 2018. Тогда «столичные» взяли титул, победив «Вегас Голден Найтс» в решающей серии (4-1). Во второй игре «рыцари» уступали 2:3 в конце третьего периода, когда Так не забил Брэйдену Холтби в пустой угол ворот, попав ему в клюшку.

«Как там говорится? Если не можешь кого-то победить, присоединись к ним? (смеётся). Этот сейв был невероятным. Я говорил с Холтби, и он сказал, что это был самый удачный сейв в его жизни. Это немного меня успокоило, но не слишком, потому что он пожимал мне руку после победы в Кубке Стэнли. Я ненавидел, что нам не хватило сил. Меня до сих пор беспокоит, что мы не выиграли тот Кубок», – приводит слова Така RMNB.