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Маккенна — о Мэттьюсе: он снайпер, я плеймейкер, мы могли бы хорошо дополнять друг друга

Маккенна — о Мэттьюсе: он снайпер, я плеймейкер, мы могли бы хорошо дополнять друг друга
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Нападающий Гэвин Маккенна высказался о шансе играть в одной команде с форвардом Остоном Мэттьюсом. Ранее «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал Маккенну под первым номером на драфте НХЛ 2026 года.

«Мэттьюс играет в первом звене. Мне придётся доказать свою состоятельность, чтобы быть с ним в одной тройке, но это моя цель. Я — плеймейкер, он — снайпер. Думаю, мы могли бы хорошо дополнять друг друга», – приводит слова Маккенны TSN.

Маккенне 18 лет. В сезоне-2025/2026 он выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Мэттьюс в минувшем регулярном чемпионате провёл 60 игр, в которых заработал 53 (27+26) очка.

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