Инсайдер Лебрюн раскрыл, какие клубы интересуются Заком Веренски

В «Коламбус Блю Джекетс» рассматривают предложения команд, заинтересованных в подписании защитника Зака Веренски. Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

По информации источника, в клубе считают, что хоккеист вряд ли продлит контракт, при этом нет гарантий, что обмен состоится уже этим летом. Отмечается, что интерес к защитнику проявляют «Даллас Старз», «Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз». Ожидается, что со временем число клубов, желающих подписать Веренски, сильно увеличится.

У 28-летнего хоккеиста осталось два года по действующему контракту с кэпхитом в размере $ 9,58 млн за сезон. В минувшем регулярном чемпионате Веренски провёл 75 матчей и набрал 81 (22+59) очко.