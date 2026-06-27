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Алекс Так — об Овечкине: если бы я мог чему-то у него научиться, это было бы невероятно

Алекс Так — об Овечкине: если бы я мог чему-то у него научиться, это было бы невероятно
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Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Так высказался о возможности поиграть в одной команде с нападающим Александром Овечкиным. Контракт 40-летнего россиянина со «столичными» рассчитан до 30 июня 2026 года. Американский форвард недавно пополнил состав клуба в результате обмена из «Баффало Сэйбрз».

«Просто невероятно видеть, чего он добился. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся [в расположение команды]. Хотел бы с ним познакомиться. Он настоящая легенда. Хочу сказать, что Овечкин войдёт в Зал хоккейной славы. Александр — величайший снайпер в истории, если бы я мог чему-то у него научиться, это было бы невероятно. И, может быть, если вы знаете кого-то, кто мог бы достать мне клюшку, я бы не отказался от клюшки Ови», — приводит слова Така Russian Machine Never Breaks.

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