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Каменский высказался о переходе Хёукеланна в «Трактор»

Каменский высказался о переходе Хёукеланна в «Трактор»
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал переход норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна в «Трактор».

«Наша лига показывает очень высокий уровень. И мы видим: много заинтересованных европейских игроков хотят приехать и играть в КХЛ. Это только говорит о том, что класс лиги растёт, уровень лиги растёт. Да, политика не даёт ребятам полностью раскрываться», — приводит слова Каменского Vprognoze.

Хёукеланн был признан лучшим вратарём чемпионата мира 2026 года, на котором Норвегия стала бронзовым призёром. Ранее генменеджер норвежской сборной Патрик Торесен сообщил, если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, не будет привлекаться к играм за национальную команду.

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