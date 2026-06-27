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Форвард Егор Шилов был выбран «Колорадо» во втором раунде драфта НХЛ

Форвард Егор Шилов был выбран «Колорадо» во втором раунде драфта НХЛ
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Российский нападающий Егор Шилов был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под общим 43-м номером на драфте НХЛ 2026 года.

18-летний форвард воспитанник тюменского хоккея, выступающий за «Викториавилл Тайгерз» из главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). В минувшем сезоне Шилов набрал 82 очка за 63 матча. До этого нападающий выступал за «Грин-Бэй» из USHL, где заработал 28 очков в 39 играх.

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 «Колорадо» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции со 121 очком. В плей-офф «Эвеланш» дошли до полуфинала, где проиграли «Вегас Голден Найтс» в серии со счётом 0-4.

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