Форвард Егор Шилов был выбран «Колорадо» во втором раунде драфта НХЛ

Российский нападающий Егор Шилов был выбран «Колорадо Эвеланш» во втором раунде под общим 43-м номером на драфте НХЛ 2026 года.

18-летний форвард воспитанник тюменского хоккея, выступающий за «Викториавилл Тайгерз» из главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). В минувшем сезоне Шилов набрал 82 очка за 63 матча. До этого нападающий выступал за «Грин-Бэй» из USHL, где заработал 28 очков в 39 играх.

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 «Колорадо» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции со 121 очком. В плей-офф «Эвеланш» дошли до полуфинала, где проиграли «Вегас Голден Найтс» в серии со счётом 0-4.