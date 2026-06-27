Нападающий Олег Кулебякин был выбран «Тампой» на драфте НХЛ под 52-м номером

Российский нападающий Олег Кулебякин был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором раунде под общим 52-м номером на драфте НХЛ 2026 года.

18-летний форвард начал свой хоккейный путь в 2014 году в школе «СКА-Стрельна», где выступал более пяти лет. В сезоне-2022/2023 Кулебякин стал победителем первенства России среди клубных команд «Кубок Чемпионов U15», набрал 20 (6+14) очков в семи играх и стал лучшим ассистентом и вторым бомбардиром соревнования. Он также защищал цвета команды школы «СКА-Юность» из Екатеринбурга.

Сезон-2024/2026 Олег провёл в Северной Америке, он выступал за «Линкольн Старз» из USHL. Минувший сезон нападающий провёл в «Галифакс Мусхедз» из QMJHL.