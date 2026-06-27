«Калгари» выбрал российского форварда Алана Шайхлисламова во втором раунде драфта НХЛ

Российский нападающий Алан Шайхлисламов был выбран «Калгари Флэймз» во втором раунде под общим 55-м номером на драфте НХЛ 2026 года.

17-летний форвард — воспитанник нефтекамского «Тороса». В 2022 году он перешёл в «Салават Юлаев», а с сезона-2024/2025 начал играть за команду «Толпар» в МХЛ. 27 сентября 2025 года Алан дебютировал в КХЛ в домашней игре «Салавата Юлаева» с «Авангардом» (2:5). Этот матч стал для Шайхлисламова единственным в лиге в сезоне-2025/2026.

В МХЛ нападающий провёл 82 встречи, в которых отметился 39 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами при показателе полезности «+27».