Вратарь Юрий Иванов из системы «Спартака» был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ

Российский вратарь Юрий Иванов был выбран на драфте НХЛ 2026 года клубом «Бостон Брюинз» во втором раунде под общим 56-м номером.

17-летний голкипер выступает за МХК «Спартак». В минувшем регулярном чемпионате МХЛ он провёл девять матчей за «Спартак МАХ», в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,68 и 92,8% отражённых бросков. Также на его счету 17 игр в прошедшей регулярке за «Спартак», 13 побед при 92,4% сейвов и надёжности 2,62. В плей-офф он сыграл 16 матчей, шесть из которых завершились победой.

Всего в МХЛ Иванов провёл 43 игры, одержал 22 победы при надёжности 2,46 и 92,7% отражённых бросков.