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Вратарь Юрий Иванов из системы «Спартака» был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ

Вратарь Юрий Иванов из системы «Спартака» был выбран «Бостоном» на драфте НХЛ
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Российский вратарь Юрий Иванов был выбран на драфте НХЛ 2026 года клубом «Бостон Брюинз» во втором раунде под общим 56-м номером.

17-летний голкипер выступает за МХК «Спартак». В минувшем регулярном чемпионате МХЛ он провёл девять матчей за «Спартак МАХ», в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,68 и 92,8% отражённых бросков. Также на его счету 17 игр в прошедшей регулярке за «Спартак», 13 побед при 92,4% сейвов и надёжности 2,62. В плей-офф он сыграл 16 матчей, шесть из которых завершились победой.

Всего в МХЛ Иванов провёл 43 игры, одержал 22 победы при надёжности 2,46 и 92,7% отражённых бросков.

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