Пять россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ — 2026

Во втором раунде драфта НХЛ 2026 года было выбрано пять российских хоккеистов. Ими стали нападающие Егор Шилов, Олег Кулебякин и Алан Шайхлисламов, защитник Никита Щербаков и вратарь Юрий Иванов.

18-летний Шилов был выбран «Колорадо Эвеланш» под общим 43-м номером. В минувшем сезоне Егор набрал 82 очка за 63 матча за «Викториавилл Тайгерз» из главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). 18-летний Щербаков был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 44-м номером. На данный момент Никита выступает за «Торос» в ВХЛ.

18-летний Кулебякин был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 52-м номером. Минувший сезон Олег провёл в «Галифакс Мусхедз» из QMJHL. 17-летний Шайхлисламов был выбран «Калгари Флэймз» под общим 55-м номером. С сезона-2024/2025 Алан играет за «Толпар» в МХЛ. 17-летний Иванов был выбран «Бостон Брюинз» под общим 56-м номером. Голкипер выступает за МХК «Спартак».