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«Сент-Луис» приобрёл защитника Брэндона Карло в результате обмена с «Торонто»

«Сент-Луис» приобрёл защитника Брэндона Карло в результате обмена с «Торонто»
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«Сент-Луис Блюз» приобрёл защитника Брэндона Карло у «Торонто Мэйпл Лифс» в обмен на два выбора на драфте НХЛ 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Сент-Луиса».

29-летний Карло в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Торонто», отдав семь результативных передач. Всего на его счету 629 игр в регулярных чемпионата НХЛ и 119 (29+90) очков. В плей-офф Брэндон провёл 85 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Защитник был выбран «Бостон Брюинз» во втором раунде под общим 37-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

По итогам регулярки сезона-2025/2026 «Сент-Луис» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками.

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