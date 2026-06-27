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Три российских хоккеиста были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ — 2026

Три российских хоккеиста были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ — 2026
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В третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги 2026 года были выбраны три российских игрока. Ими стали вратари Дмитрий Боричев, Дмитрий Ивченко и Егор Рыбкин.

18-летний Боричев был выбран «Нэшвилл Предаторз» под общим 70-м номером. В минувшем сезоне МХЛ он провёл 24 матча за «Локо-76» в регулярном чемпионате, где одержал 12 побед при надёжности 2,25 и 92,9% отражённых бросков. Также на его счету две игры в плей-ин, которые завершились поражениями.

17-летний Ивченко был выбран «Ванкувер Кэнакс» под общим 78-м номером. В прошедшем сезоне он провёл 19 матчей за «Омских Ястребов» в МХЛ, одержав 11 побед при коэффициенте надёжности 1,91 и 92,2% сейвов.

18-летний Рыбкин был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 89-м номером. На его счету 11 игр в минувшем сезоне МХЛ за «Чайку», пять побед при надёжности 2,56 и 91,5% отражённых бросков.

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