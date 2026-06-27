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Сын Джерома Игинлы был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2026 года

Сын Джерома Игинлы был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2026 года
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Нападающий Джо Игинла, сын легендарного канадского хоккеиста Джерома Игинлы, был выбран на драфте НХЛ 2026 года в третьем раунде под общим 65-м номером клубом «Калгари Флэймз». Отметим, Джером наиболее известен именно по выступлениям за «Калгари».

17-летний форвард в минувшем сезоне выступал за «Эдмонтон Ойл Кингз» и «Ванкувер Джайентс» из WHL. В составе «Ойл Кингз» он провёл 37 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 10 результативными передачами. За «Джайентс» на счету Джо 22 игры и 10 (4+6) очков.

Напомним, Джером Игинла провёл за «Калгари» 16 сезонов (с 1996-го по 2013-й). Он до сих пор остаётся рекордсменом клуба по забитым голам, проведённым матчам и набранным очкам. В 2019 году «Калгари» вывел из обращения его 12‑й номер.

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