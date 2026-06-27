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Симас Игнатавичюс стал третьим литовцем, выбранным на драфте НХЛ за всю историю

Симас Игнатавичюс стал третьим литовцем, выбранным на драфте НХЛ за всю историю
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Нападающий Симас Игнатавичюс стал третьим литовским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ за всю историю. Форвард был выбран «Флоридой Пантерз» во втором раунде под общим 40-м номером.

Игнатавичюс присоединился к Дайнюсу Зубрусу, который в 1996 году был выбран в первом раунде под общим 15-м номером клубом «Филадельфия Флайерз», и Дарюсу Каспарайтису, выбранному «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте НХЛ 1992 года в первом раунде под общим пятым номером.

18-летний форвард родился в США, но хоккеем начал заниматься в Литве. В раннем возрасте переехал в Швейцарию, где начал выступать в системе «Женева-Серветт». В сезоне-2025/2026 он дебютировал в чемпионате Швейцарии. На его счету 63 матча с 16 (9+7) очками. По итогам сезона он был признан лучшим новичком.

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