Симас Игнатавичюс стал третьим литовцем, выбранным на драфте НХЛ за всю историю

Нападающий Симас Игнатавичюс стал третьим литовским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ за всю историю. Форвард был выбран «Флоридой Пантерз» во втором раунде под общим 40-м номером.

Игнатавичюс присоединился к Дайнюсу Зубрусу, который в 1996 году был выбран в первом раунде под общим 15-м номером клубом «Филадельфия Флайерз», и Дарюсу Каспарайтису, выбранному «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте НХЛ 1992 года в первом раунде под общим пятым номером.

18-летний форвард родился в США, но хоккеем начал заниматься в Литве. В раннем возрасте переехал в Швейцарию, где начал выступать в системе «Женева-Серветт». В сезоне-2025/2026 он дебютировал в чемпионате Швейцарии. На его счету 63 матча с 16 (9+7) очками. По итогам сезона он был признан лучшим новичком.