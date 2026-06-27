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Сын российского арбитра был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2026 года

Сын российского арбитра был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2026 года
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Российский нападающий Лавр Гашилов был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» в четвёртом раунде под общим 119-м номером на драфте НХЛ 2026 года. Форвард — сын хоккейного судьи Виктора Гашилова.

18-летний нападающий начинал заниматься хоккеем в пермском «Молоте». С 2019 года играл в «Авто-Спартаковце» из Екатеринбурга. С сезона-2023/2024 стал выступать за «Авто» в МХЛ, в следующем сезоне также провёл пять матчей за «Горняк-УГМК» из ВХЛ. В сезоне-2025/2026 сыграл 65 матчей в МХЛ, два — в ВХЛ, а в конце сезона дебютировал в КХЛ, проведя три игры за «Автомобилист».

Всего на счету хоккеиста 123 матча в МХЛ, 36 голов и 85 результативных передач.

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