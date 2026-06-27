Пять россиян были выбраны в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2026

Пять российских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ 2026 года. Ими стали нападающие Виктор Фёдоров, Егор Барабанов, Матвей Котков, Лавр Гашилов и вратарь Владимир Проскурин.

18-летний Фёдоров был выбран «Сиэтл Кракен» под общим 99-м номером. В минувшем сезоне Виктор дебютировал в КХЛ за «Торпедо». Он провёл 13 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. Также в сезоне-2025/2026 форвард сыграл 35 встреч в МХЛ за «Чайку», набрав 20 (9+11) очков.

20-летний Барабанов был выбран «Калгари Флэймз» под общим 100-м номером. В минувшем сезоне Егор выступал за «Сагино Спирит» из OHL. На его счету 68 матчей и 91 (28+63) очко.

17-летний Котков был выбран «Бостон Брюинз» под общим 104-м номером. В минувшем сезоне Матвей выступал в МХЛ за «Локо» и «Локо-76». Всего в лиге он провёл 91 игру и набрал 73 (34+39) очка.

18-летний Гашилов был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 119-м номером. В сезоне-2025/2026 Лавр сыграл 65 матчей в МХЛ, два — в ВХЛ, а в конце сезона дебютировал в КХЛ, проведя три игры за «Автомобилист». 18-летний Проскурин был выбран «Сент-Луис Блюз» под общим 123-м номером. В минувшем сезоне Владимир провёл 41 матч за МХК «Атлант», одержав 14 побед при 92,1% сейвов и надёжности 2,97.