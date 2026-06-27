Байрэм — о переходе в «Чикаго»: я должен прийти и показать, на что способен

Защитник Боуэн Байрэм прокомментировал свой переход в «Чикаго Блэкхоукс». Хоккеист пополнил состав клуба в результате обмена из «Баффало Сэйбрз». В сделке также участвовал нападающий Джордан Гринвей. «Клинки» получили защитника Луи Кревье и два выбора на драфте НХЛ — 2026.

«Если честно, у меня такое чувство, что я давно готовился к подобной возможности. Думаю, не должен слишком зазнаваться. Я должен прийти и показать, на что способен. Уверен в себе. Чувствую, что «Блэкхоукс» верят в меня, и это отличное чувство, когда команда в тебя верит», – приводит слова Байрэма ESPN.

У 25-летнего Боуэна остался один год действия контракта с кэпхитом $ 6,25 млн. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом. Канадец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 328 матчей и набрал 152 (44+108) очка. В 40 играх в плей-офф добавил 19 (4+15) очков. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо».