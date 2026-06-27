Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Байрэм — о переходе в «Чикаго»: я должен прийти и показать, на что способен

Байрэм — о переходе в «Чикаго»: я должен прийти и показать, на что способен
Комментарии

Защитник Боуэн Байрэм прокомментировал свой переход в «Чикаго Блэкхоукс». Хоккеист пополнил состав клуба в результате обмена из «Баффало Сэйбрз». В сделке также участвовал нападающий Джордан Гринвей. «Клинки» получили защитника Луи Кревье и два выбора на драфте НХЛ — 2026.

«Если честно, у меня такое чувство, что я давно готовился к подобной возможности. Думаю, не должен слишком зазнаваться. Я должен прийти и показать, на что способен. Уверен в себе. Чувствую, что «Блэкхоукс» верят в меня, и это отличное чувство, когда команда в тебя верит», – приводит слова Байрэма ESPN.

У 25-летнего Боуэна остался один год действия контракта с кэпхитом $ 6,25 млн. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом. Канадец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 328 матчей и набрал 152 (44+108) очка. В 40 играх в плей-офф добавил 19 (4+15) очков. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо».

Материалы по теме
Официально
«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрэма в «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android