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Экс-форвард НХЛ: не могу упрекать игроков за желание перейти туда, где можно брать кубок

Экс-форвард НХЛ: не могу упрекать игроков за желание перейти туда, где можно брать кубок
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Бывший нападающий клубов НХЛ Энсон Картер высказался о тренде на рост роли игроков в управлении своей карьерой.

«Все хотят получить всё и сразу, ни у кого нет терпения. Это отразилось и на нашей игре: вы видите, что организации не ждут. Игроки тоже не ждут. Игроки не говорят: «Подожду 10 лет, чтобы попытаться выиграть кубок, когда мне исполнится 30». Эти ребята говорят: «Так не пойдёт, я попытаюсь выиграть кубок прямо сейчас».

Не могу упрекать игрока за желание перейти туда, где можно бороться за победу, потому что именно это и мотивирует нас как спортсменов. Знаю, что некоторым фанатам это может не нравиться, что это может выглядеть как отсутствие преданности, но это работает и в обратную сторону. Организации постоянно просят игроков отказаться от запретов на обмен.

Думаю, болельщикам это трудно понять, но для тех, кто глубоко погружён в игру и является её настоящим фанатом, это, на мой взгляд, замечательно», – приводит слова Картера сайт НХЛ.

Ранее капитан «Оттавы» Брэди Ткачук запросил обмен из клуба и был отправлен во «Флориду», где выступает его брат Мэттью. Также сообщалось, что запрос на обмен подал и капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин.

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