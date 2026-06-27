Пять российских хоккеистов было выбрано в шестом раунде на драфте НХЛ — 2026

Пять российских хоккеистов были выбраны в шестом раунде на драфте НХЛ 2026 года. Ими стали защитники Ярослав Федосеев и Александр Грунин, нападающий Артём Матюк, вратари Глеб Пешков и Степан Шурыгин.

18-летний Федосеев был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 161-м номером. Ярослав — воспитанник челябинского хоккея. С сезона-2023/2024 — игрок команды МХЛ «Белые медведи», в следующем сезоне также дебютировал в ВХЛ, проведя три игры за «Челмет». В сезоне-2025/2026 дебютировал в КХЛ, сыграв 12 матчей за «Трактор» в КХЛ, где забил один гол.

18-летний Матюк был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 173-м номером. В минувшем сезоне Артём провёл 65 игр за «Чайку» в МХЛ, где набрал 47 (15+32) очков. 18-летний Пешков был выбран «Анахайм Дакс» под общим 178-м номером. В сезоне-2025/2026 Глеб дебютировал в МХЛ за «Тайфун», сыграв 49 матчей. На его счету 22 победы при надёжности 2,10 и 92,7% сейвов.

18-летний Грунин был выбран «Оттавой Сенаторз» под общим 183-м номером. В минувшем сезоне Александр провёл 51 игру за «Сибирских Снайперов» из МХЛ, набрав 15 (6+9) очков. 18-летний Шурыгин был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 186-м номером. В сезоне-2025/2026 Степан сыграл 51 матч за «Сагино Спирит» из OHL, одержав 24 победы при надёжности 3,79 и 88,8% отражённых бросков.