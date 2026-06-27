«Каролина» приобрела права на защитника Джона Карлсона у «Анахайма»

«Каролина Харрикейнз» приобрела права на защитника Джона Карлсона у «Анахайм Дакс» за 192-й номер драфта НХЛ и защитника Кайла Мастерса. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

В марте «Вашингтон Кэпиталз» обменял 36-летнего Карлсона в «Дакс» на драфт-пики первого и третьего раунда. До этого защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/2010. В 16 матчах регулярки НХЛ за «Анахайм» Карлсон набрал 14 (4+10) очков. 1 июля американец выйдет на рынок свободных агентов.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции со 113 очками. Команда дошла до финала, где победила «Вегас Голден Найтс» в серии со счётом 4-2 и стала обладателем Кубка Стэнли.