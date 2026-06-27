Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каролина» приобрела права на защитника Джона Карлсона у «Анахайма»

«Каролина» приобрела права на защитника Джона Карлсона у «Анахайма»
Комментарии

«Каролина Харрикейнз» приобрела права на защитника Джона Карлсона у «Анахайм Дакс» за 192-й номер драфта НХЛ и защитника Кайла Мастерса. Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

В марте «Вашингтон Кэпиталз» обменял 36-летнего Карлсона в «Дакс» на драфт-пики первого и третьего раунда. До этого защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/2010. В 16 матчах регулярки НХЛ за «Анахайм» Карлсон набрал 14 (4+10) очков. 1 июля американец выйдет на рынок свободных агентов.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции со 113 очками. Команда дошла до финала, где победила «Вегас Голден Найтс» в серии со счётом 4-2 и стала обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
«Никишина не устраивает его роль». Обмен россиянина из «Каролины» неизбежен?
«Никишина не устраивает его роль». Обмен россиянина из «Каролины» неизбежен?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android