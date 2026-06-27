«Сан-Хосе» задрафтовал защитника Александра Карманова, рост которого 216 см

Молдавский защитник Александр Карманов был выбран на драфте НХЛ 2026 года в седьмом раунде под общим 201-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». Рост 18-летнего хоккеиста составляет 216 см.

Александр — воспитанник подмосковного «Витязя». В 2024 году он начал выступать в студенческой лиге США (NCAA) за Университет штата Пенсильвания. В конце 2025 года Карманов дебютировал в составе команды «Норт-Бей Батталион» в хоккейной лиге Онтарио (OHL).

Отметим, Александр является самым высоким задрафтованным игроком в истории НХЛ. Выше был только Мэттью Ремпе (206 см). Также добавим, что Карманов имеет гражданство Молдавии и России.